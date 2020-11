Anlagebetrüger erbeuteten mehr als 180.000 Euro

Sie warben für ihre "Anlageprodukte" mit Renditen in Höhe von 300 Prozent und mehr in nur zwei Wochen – am Ende hatte ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen den Onlinebetrügern mehr als 180.000 Euro überwiesen.

"Oft geht es den Opfern hinterher psychisch nicht gut, weil ihnen bewusst wird, wo sie da hineingeraten sind", sagt der auf die Aufklärung von Betrugsdelikten spezialisierte Chefermittler Gerald Sakoparnig vom oberösterreichischen Landeskriminalamt. Wie im ersten Lockdown beobachten die Beamten auch jetzt einen Anstieg der Internetbetrügereien.

Es sind Banden, die mit ihren "Trading"-Plattformen hohe Gewinne versprechen. Der Oberösterreicher sah im Oktober auf Facebook eine solche Werbung und klickte sich schließlich durch das Anmeldeformular, sodass ihn die Täter kontaktieren konnten. Kommuniziert wurde dann auf verschiedene Weise: per Telefon, E-Mail und auch via Messenger. "Sie sprachen Englisch und Hochdeutsch", sagt der Ermittler.

"Anfangs zahlen die Opfer nur 250 Euro ein. Dann kommt nach ein paar Tagen ein Link, mit dem dem Opfer vorgegaukelt wird, dass aus diesem Betrag schon 1000 Euro geworden sind." Rasch meldet sich ein "Berater" und bietet das nächste "Anlageprodukt" um 5000 Euro an. Der Chefermittler warnt: "Die Opfer übersehen das irgendwann."

Dazu greifen die Betrüger in die Trickkiste. Sie bitten die Opfer, ihnen mit einer speziellen Software einen Fernzugriff auf den PC einzurichten. Angeblich, um ein Bitcoin-Konto für das Opfer erstellen zu können. Dadurch erhalten die Täter auch Einsicht in das Telebanking: "So sehen sie, wie viel Geld noch herausgeholt werden kann." Wer um die Auszahlung seines "Gewinnes" bitte, werde zunächst vertröstet und es folgen Aufforderungen, weitere Beträge einzuzahlen, um die "Kaution für den Anwalt" begleichen zu können.

"Oase der Geldwäsche"

Im Fall des Oberösterreichers floss das Geld auf Konten im Baltikum. Dass die Täter auch dort sind, glaubt der Ermittler nicht. Der Raum dort sei eine "Oase der Geldwäsche". Und der Rechtshilfeweg ins Ausland dauere für die Beamten lang, um an Infos zu kommen. Sakoparnig appelliert an den Hausverstand: "Lassen Sie die Finger davon, wenn sensationelle Gewinne außerhalb der Lebenserfahrung versprochen werden. Für Nicht-Profis gibt es realistischerweise keine zehn Prozent Rendite."

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at