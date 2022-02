Anklage gegen Corona-Aktivist aus Linz

Wie berichtet, lauten die Vorwürfe gefährliche Drohung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Beweismittelfälschung, falsche Beweisaussage und versuchte Anstiftung zum Amtsmissbrauch.

Wegen des Vorwurfs der Wiederbetätigung ist bisher nicht Anklage erhoben worden. Die Ermittlungen dauern in diesem Fall noch an, der 37-Jährige sitzt derzeit in Linz in Untersuchungshaft.