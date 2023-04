Anja und Jana bei "The Voice": Im Halbfinale wird's leiwand

Drei Wochen nach ihrem ersten TV-Auftritt geht es für Anja und Jana am Freitagabend (20.15 Uhr auf Sat.1 Österreich) um den Einzug ins „The Voice“-Finale. Ihre Lederhosen lassen sie in der zweiten Runde zu Hause im Hausruckviertel, musikalisch wollen die Zwillingsschwestern dafür erneut mit österreichischer Mundart punkten.

Nach Chris Stegers „Heit Nocht“ fiel ihre Wahl dieses Mal auf „Leiwand“ von Edmund. Das niederösterreichische Duo sagte einmal im OÖN-Interview: „Dialekt ist die einfachste, klarste und normalste Art, sich auszudrücken. Er ist authentisch.“ Darauf vertrauen Anja und Jana in der Halbfinalshow: Einfach gekleidet, in lässigen Jeansjacken und mit ihren Gitarren stehen sie auf der Bühne. Dazu singen die Schwestern herzerwärmende Textzeilen: „Dir soitat oana moi sagen, dass das ja ned vergisst. Wie leiwand du bist, unglaublich leiwand du bist.“ Die gefühlvolle Ballade geht unter die Haut und könnte die 15-jährigen Gesangstalente an der Seite von Coach Alvaro ins Finale führen.

Emma rappte sich ins Finale

Dort warten bereits zwei weitere Österreicherinnen. Emma (15) und Andrea (10) aus Wien gingen schon in der Vorwoche als Finalistinnen der elften Staffel hervor. Nicht nur das: Die 15-jährige Emma hatte es sogar geschafft, die Aufmerksamkeit von Weltstar Eminem auf sich zu ziehen. Mit seinem Song „Mockingbird“ war die junge Wienerin bei „The Voice Kids“ an den Start gegangen – und begeisterte nicht nur die Juroren. Videos von Emmas Premiere wurden im Internet millionenfach geklickt. Unter den Zuschauern war auch der US-Rapper Eminem, der „Mockingbird“ vor rund 20 Jahren aufgenommen hatte. Dass er einen Kommentar zum Auftritt der 15-Jährigen hinterließ, galt als Sensation. Es war das erste Mal, dass ein Künstler auf das Cover eines „The Voice“-Talents reagierte.

Wenn sich die Gaspoltshofner Zwillinge Jana und Anja am Freitagabend zu den Wienerinnen gesellen, so haben sie gute Chancen, auch die Austropop-Musiker von Edmund auf sich aufmerksam zu machen. Allein dadurch, dass die eineiigen Zwillinge im Doppelpack auf der Bühne stehen und einen Hit aus der Heimat zum Besten geben, heben sie sich von der Konkurrenz ab.

„Eure Stimmen waren perfekt“

Schon vor drei Wochen bewiesen Anja und Jana ihr musikalisches Talent vor dem deutschsprachigem TV-Publikum. Jury-Mitglied Lena Meyer-Landrut, die durch ihren Sieg beim „Eurovision Song Contest“ bekannt geworden war, fand lobende Worte: „Eure Stimmen waren so perfekt zusammen“, sagte die Sängerin zu den Oberösterreicherinnen. Damit tankte das Duo, das auf einem Bauernhof in der 3600-Einwohner-Gemeinde lebt, viel Selbstvertrauen für das Halbfinale.

