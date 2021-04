Anhaltezentrum für bis zu 60 Häftlinge

LINZ. Die Container, die ein Jahr als Gefängniszellen dienten, sind Geschichte: Gestern ist das frisch renovierte und modernisierte Polizeianhaltezentrum Linz in der Nietzschestraße für bis zu 60 Häftlinge eröffnet worden. "Gerade in so einem sensiblen Bereich wie dem Anhaltevollzug sind die Kollegen in besonderem Maß gefordert, die Wahrung der Menschenrechte zu beachten", sagte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl in seiner Ansprache. Das Anhaltezentrum musste nach 39 Jahren saniert werden. "Ab jetzt wird es als zentrales Kompetenzzentrum für den Anhaltevollzug fungieren", sagte Landtagspräsident Wolfgang Stanek (VP).