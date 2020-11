Anhaltende Kritik am Aussetzen des Präsenzunterrichts

Die Kritik am Distance Learning ebbt nicht ab. Zwar gibt es offiziell keine Schulschließungen, weil überall Betreuung angeboten wird. Doch vielfach wird befürchtet, dass Kinder im Homeschooling den Anschluss verlieren.

Der Landesverband der Elternvereine öffentlicher Pflichtschulen sieht anlässlich des heutigen Tages der Kinderrechte gar Grundprinzipien der UN-Kinderrechtskonvention in Gefahr. So sei durch das Distance Learning das Recht auf Gleichbehandlung in Bezug auf das Bildungssystem nicht gegeben. Zudem fehle das "soziale Miteinander, das durch die Struktur und Beständigkeit des Präsenzunterrichts gegeben wäre".

Unabhängig ihrer weltanschaulichen Ausrichtung kritisieren auch viele andere Organisationen das Aussetzten des Präsenzunterrichts. Der Katholische Familienverband befürchtet, "dass wir eine ganze Generation zu Corona-Verlierern machen". Die Kinderfreunde sehen die Schüler um ihr Recht auf Bildung und soziale Kontakte gebracht. "Nur weil Kinder keine direkte Stimme in der Politik haben", wische man ihre Anliegen vom Tisch.

Fehlende Konzepte für Distance Learning seien dramatisch für sozial benachteiligte Kinder, bemängelt das SOS-Kinderdorf.

Und die Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Margit Angerlehner, meint: "Ich hätte mir gewünscht, dass die Schulen offen bleiben, damit die Kinder nicht auf der Strecke bleiben. Offenbar ist es laut Experten notwendig, aber ich hoffe, dass die Schüler so bald wie möglich zurück in die Schule dürfen."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.