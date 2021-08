Angst vor Seilbahnfahrt: Notruf auf dem Weg ins Tal

Der Urlaub in Bad Ischl wird einem Wiener Ehepaar in Erinnerung bleiben. Das Paar war am Mittwochvormittag in die Seilbahn gestiegen, um den sonnigen Tag auf dem Plateau der Katrin (1542 Meter) zu verbringen. Doch bereits bei der Auffahrt kamen erste Zweifel auf: Die Frau bekam es bei der Seilbahnfahrt mit der Angst zu tun. Also entschlossen sich die beiden Urlauber, nach einer Einkehr zu Fuß ins Tal abzusteigen.

Über den Windengraben und in weiterer Folge über die ehemalige Skipiste wanderten die Wiener zurück ins Tal, kamen aber nur sehr langsam voran. Als sie nach vier Stunden immer noch nicht zurück beim Ausgangspunkt waren, setzten sie einen Notruf ab. Die Bergrettung Bad Ischl rückte aus, konnte die Urlauber wegen ihrer mangelhaften Wegbeschreibung aber nicht finden. Erst als alle Forststraßen abgesucht waren, trafen die Bergretter auf das Paar und geleiteten es noch 70 Höhenmeter nach unten.