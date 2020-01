Die Angst vor dem Coronavirus ist in China allgegenwärtig. Eine junge Familie aus Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land) hat sie auf dem Flughafen Urumqi im Nordenwesten Chinas zu spüren bekommen. Sie saßen abflugbereit in einem Flugzeug in Richtung Wien, sind aber stundenlang eingesperrt gewesen, ohne zu wissen, für wie lange.