Angriff mit Eisenstange am Linzer Bahnhof: 39-Jähriger in Haft

Mit einer Eisenstange soll ein 39-jähriger Rumäne am Abend des Neujahrstags auf zwei Jugendliche eingeschlagen haben: Der Mann war gegen 20:50 Uhr am Bahnhofsvorplatz mit den Teenagern in Streit geraten. Laut Zeugenaussagen soll er plötzlich eine Eisenstange aus dem Hosenbund gezogen und damit einen 15-jährigen Syrer und einen 17-jährigen Linzer verfolgt haben. In einer wilden Rangelei, an der sich noch ein 28-jähriger Ungar und ein junger Portugiese beteiligten, soll der Mann versucht haben, auf die Burschen einzuschlagen. Sie zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Wie sich herausstellte, waren der Täter und der 28-Jährige lediglich eine Stunde zuvor und in der Silvesternach in weitere Raufereien verwickelt gewesen. Auch soll der 39-Jährige schon am 10. Dezember mit einer Krücke versucht haben, einen Kontrahenten zu verletzen. Der 28-Jährige sagte bei seiner Vernehmung, sich aufgrund seiner Alkoholisierung nicht erinnern zu können. Der 39-Jährige gab zu Protokoll, dass er die Eisenstange lediglich zu seiner Verteidigung nütze und zeigte sich nur teilweise geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde er in die Justizanstalt überstellt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

