Angezeigt: Jugendliche schossen am Bahnhof Bad Ischl mit Softair-Waffen

Gegen 18 Uhr alarmierte ein Zeuge am Montag die Polizei. Mehrere Personen hätten am Bahnhof in Bad Ischl mit Schusswaffen hantiert und würden gerade mit einem Pkw flüchten. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach den Geflüchteten.

In Bad Ischl konnte schließlich ein Pkw kontrolliert werden, in dem zwei 18-jährige Jugendliche unterwegs waren. Darin fanden die Beamten drei Softair-Waffen, abgefeuerte Schreckschussmunition und ein Messer. Die beiden jungen Männer gaben zu, am Bahnhofsgelände mit den Softair-Waffen mehrfach geschossen zu haben. Außerdem stellte sich heraus, dass ein 17-jähriger Iraker aus dem Bezirk Gmunden ebenfalls dabei war. Sie werden angezeigt.

