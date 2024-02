Angeschossene 25-Jährige darf wahrscheinlich heute nach Hause

Das heißt es aus dem Kepler Uniklinikum, in dem die 25-jährige Thalgauerin behandelt wird. Sie war am Montagnachmittag mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt zum Krankenhaus gebracht worden.

Die junge Frau war zu Besuch in Pasching. Sie glaubte, dass ein Einbrecher im Haus sei, woraufhin ihr Stiefvater sein Kleinkalibergewehr holte und nachsah. Die Stieftochter folgte ihm. Plötzlich löste sich ein Schuss aus der Waffe und traf die Frau im Bereich des linken Arms und am Bauch. Der Mann setzte sofort die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe.

Vier Schusswaffen sichergestellt

Die Polizei stellte insgesamt vier Schusswaffen sicher, die der 62-Jährige legal besaß, und sprach ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn aus. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Montag auf freiem Fuß angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.