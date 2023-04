Angebot für Freiwilliges Soziales Jahr wird ausgebaut

Es ist die unbeschreiblich große Dankbarkeit der Patienten, die Hanna Mitterlehner beim Roten Kreuz am meisten bewegt. "Die Leute vertrauen dir so vieles an und setzen alles auf dich. Denn du bist die erste Person, die ihnen hilft", sagt die 20-Jährige, die derzeit beim Roten Kreuz bei der Dienststelle Linz-Stadt arbeitet. Weil ihr nach der Matura an der HTL nicht sofort klar war, welchen beruflichen Weg sie einschlagen will, entschied sich die Linzerin für ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Roten Kreuz und ist seit Anfang September im Dienst. "Es sind viele bewegende Geschichten dabei und jeder Tag ist anders", sagt Mitterlehner.

Engagement für die Jugend

Die 20-Jährige ist eine von 50 Teilnehmern, die vergangenen Herbst mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr beim oberösterreichischen Roten Kreuz begonnen hat. "Seit 2016 ist es möglich, beim Roten Kreuz diesen Sozialdienst zu leisten - sowohl Männer als auch Frauen. Es freut uns jedes Jahr aufs Neue, dass sich so viele Leute für dieses Freiwillige Soziale Jahr engagieren wollen. Vor allem profitieren die jungen Erwachsenen für das eigene Leben", sagt Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger.

Ab Herbst wird es beim Roten Kreuz zusätzlich zum Freiwilligen Sozialen Jahr im Rettungsdienst auch die Möglichkeit geben, sich beim Jugendrotkreuz zu engagieren. "Dabei geht es um Jugendgruppenstunden, um Besuche im Kindergarten, um das Personal dort zu unterstützen, und auch darum, Kindern bei der Entwicklung ihrer Lesekompetenz zu helfen", sagt Erich Haneschläger, Landesgeschäftsleiter des oberösterreichischen Roten Kreuzes.

Ab dem Alter von 18 Jahren kann das Freiwillige Soziale Jahr absolviert werden. 320 Euro Taschengeld erhalten die Teilnehmer, 34 Stunden pro Woche sind sie im Dienst. „Das ehrenamtliche Engagement im Land ist herausragend. Beinahe jeder zweite Oberösterreicher engagiert sich in der Freizeit, um anderen zu helfen. Insgesamt werden pro Jahr 2,8 Millionen Arbeitsstunden freiwillig geleistet“, sagt Rotkreuz-Präsident Aichinger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger