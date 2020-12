Andrang zu groß: Zusätzliche Testangebote 

Fünf Test-Standorte, pro Standort 500 Antigen-Tests täglich: dieses Angebot reichte angesichts der starken Nachfrage nach kostenlosen Antigen-Tests rund um die Feiertage nicht aus. Alleine am Samstag gab es mehr als 12.000 Anmeldungen auf ooe.testet.at, was die Server überlastete. So waren alle Test-Termine bis zum 26. Dezember rasch vergeben.

Nun werden die Kapazitäten für Montag, 21. Dezember bis einschließlich 26. Dezember stark ausgeweitet. In Linz öffnet die Stadt zusätzlich zum Standort in der Glimpfingerstraße (Berufsschule 8) wieder das Designcenter mit sechs zusätzlichen Teststraßen. Auch die Städte Wels und Steyr wollen in den kommenden Tagen Testkapazitäten schaffen. Aufgestockt werden sollen auch die bestehenden Standorte in Vöcklabruck, Bad Leonfelden, Ried und Schlierbach.

„Der Andrang ist sehr hoch. Wichtig ist, dass wir rasch das Angebot aufstocken. Das wird nicht nur in Linz, sondern auch außerhalb der Landeshauptstadt geschehen“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Das Testmaterial für Linz werde vom Land zur Verfügung gestellt.

„Die Stadt Linz reagiert rasch und unbürokratisch auf den großen Bedarf, da es gilt, der großen Testbereitschaft tausender verantwortungsbewusster Menschen Rechnung zu tragen und ein zusätzliches Angebot in Linz zur Verfügung zu stellen“, so Bürgermeister Klaus Luger (SP).

Dieses Angebot sei eine „Ergänzung“ zu bestehenden Testmöglichkeiten in Apotheken, Arztpraxen und der Wirtschaftskammer Oberösterreich, hieß es.