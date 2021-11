Andrang bei Tests, Impfungen und Lotterie in Oberösterreich

Die Impflotterie ist indes angelaufen: Vom Start im Mitternacht bis 14.00 Uhr haben sich 25.200 Personen registriert, berichtete Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP).

Wer am Montag unter ooe-impft.at einen Termin buchen wollte, hatte nicht in allen Bezirken Glück. Impfstoff sei ausreichend vorhanden, hieß es, der Flaschenhals sind also offenbar die Termine. Beim Krisenstab empfiehlt man, auf andere Bezirke oder auf andere Angebote - in Ordinationen, Spitälern oder bei Pop-Up-Impfstellen - auszuweichen. Zumindest bei letzteren muss man allerdings mit Warteschlangen rechnen.

Auch bei den PCR-Tests staute es sich, die Nachfrage ist enorm. Laut Krisenstab wurden im Bundesland in den vergangenen zwei Wochen mehr als 400.000 PCR-Tests durchgeführt. Allein am Sonntag wurden in den öffentlichen Teststraßen knapp 19.300 PCR-Tests abgenommen, Montagvormittag rund 6.100. An den Teststraßen wird man teilweise darauf hingewiesen, dass es mehrere Tage dauern könne, bis das Ergebnis kommt - für Arbeitnehmer ist das Problem dabei, dass die Tests nur drei Tage gelten, für Corona-Verdachtsfälle kann sich eine unklare Situation ergeben, wie Erfahrungsberichte zeigen.

OÖN-TV hat mit Chefredakteur Gerald Mandlbauer über das chaotische Krisenmanagement der Regierungsparteien gesprochen:

Krisenstab will Kapazitäten erweitern

Das Beispiel eines der APA bekannten Betroffenen dürfte kein Einzelfall sein: Ein junger Mann bekam nach einem positiven Selbsttest am Donnerstag einen Termin an der Teststraße für Freitag. Das PCR-Ergebnis lag am Montag noch nicht vor, demnach für die gesamte Zeit auch kein Absonderungsbescheid. Auch Contact Tracing erfolgte bisher keines. Der Antigen-Selbsttest des zweifach Geimpften war am Montag übrigens bereits wieder negativ.

Meldungen über lange Wartezeiten würden auch den Krisenstab erreichen, räumte man dort ein. Man arbeite an einer Erweiterung der Kapazitäten. Das Land machte darauf aufmerksam, dass für 3G am Arbeitsplatz nach wie vor ein Antigentest ausreichend sei und sich die Bundesländer um eine Verlängerung der Übergangsfrist bemühen würden.

OÖN-TV: Contact Tracing verläuft schleppend