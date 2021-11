Andrang bei Impfungen in Spitälern

In den Spitälern der oberösterreichischen Gesundheitsholding wurden 1151 Menschen geimpft. "Eine überwiegende Mehrheit dieser Stiche waren Drittimpfungen", sagt Jutta Oberweger, Sprecherin der Gesundheitsholding. Nachsatz: "Natürlich sind auch diese Impfungen sinnvoll, aber wir hätten uns mehr Erstimpfungen gewünscht."

Laut den Zahlen der Gesundheitsholding bekamen gestern 745 Impfwillige ihre dritte Impfung, 317 Menschen wurde der erste Stich verabreicht, und 89 wurden zum zweiten Mal geimpft.

Kritik von der Ärzteschaft

Hinter vorgehaltener Hand kritisieren manche Spitalsärzte die Impfaktion in den Kliniken scharf. "Den Krankenhäusern, die ohnehin schon aus dem letzten Loch pfeifen, jetzt auch noch diese Aktion umzuhängen, ist eine Frechheit", sagt ein Mediziner den OÖNachrichten. Ein anderer kritisiert die fehlende Vorlaufzeit für die Impfstraßen in den Kliniken: "So eine Aktion in nur zwei Tagen aus dem Boden zu stampfen, zeugt von fehlender Planung in der Politik."

Ein Mediziner berichtet auch von angeblichen Problemen bei der Verarbeitung der Daten der Impfwilligen in den Spitälern. Derartige Probleme dementieren aber die Spitalsbetreiber: "Alles ist gut gelaufen", hieß es von der Gesundheitsholding und aus den Ordensspitälern.

Große Impfaktion am Wochenende

Der große Andrang auf die Impfstraßen in Oberösterreich setzte sich auch gestern fort. Für das kommende Wochenende hat das Land Oberösterreich deshalb eine große Impfaktion angekündigt. Der Fokus soll dabei vor allem auf Erstimpfungen liegen. Das Rote Kreuz wird an elf Impfstraßen am Wochenende vormittags und nachmittags Impfungen anbieten.

Auch etwa 40 Hausarztordinationen nehmen an der Aktion teil. Insgesamt stehen für die Impfaktion rund 18.000 Dosen zur Verfügung. Der Krisenstab des Landes ersucht alle Impfwilligen das Termin-Buchungssystem auf ooe-impft.at zu nutzen, damit lange Wartezeiten vermieden werden können.

Auf ooe-impft.at finden Sie auch eine Liste aller teilnehmenden Ordinationen und die Standorte der Impfstraßen des Roten Kreuzes.