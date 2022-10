Mayra Orellanas Augen glitzerten genauso sehr, wie der Romero-Preis selbst, der ihr Dienstagabend im Linzer Schauspielhaus bei Standing Ovations überreicht wurde: Die langjährige Projektpartnerin des Vereins Sei So Frei wurde an diesem Abend für ihr soziales Engagement in Guatemala mit dem österreichischen Menschenrechtspreis ausgezeichnet – ein Preis, der von der Katholischen Männerbewegung gegründet wurde.