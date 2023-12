Analphabetenrate als große Integrations-Hürde

In Oberösterreich sollen Asylwerber ab Tag eins die deutsche Sprache lernen.

"Deutsch ist der Schlüssel zu unserer Gesellschaft", betont Oberösterreichs Integrations-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) bei einer Pressekonferenz am Donnerstag und stellt klar, dass für Migranten auch 2024 das Erlernen der Sprache höchste Priorität genießt. 4,6 Millionen Euro des veranschlagten Budgets für die Integration (10,6 Millionen Euro) werden in die Deutschförderung investiert.

5000er Grenze durchbrechen

Da das Bildungsniveau der Betroffenen in den letzten Jahren stetig abnahm, richtet sich der Fokus auf den Ausbau niederschwelliger und zielgruppengerechter Kurse. Erhebungen des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) hätten ergeben, dass sieben von zehn Asylwerber alphabetisiert werden müssen. "Am Anfang ist es wichtig die deutsche Sprache hören und sprechen zu lernen, um Alltagssituationen meistern zu können", sagt Simon Ziegelbäck, Leiter der Integrationsstelle des Landes Oberösterreich.

Als konkretes Ziel wird der Ausbau der Kursplätze von aktuell 4890 auf 5200 im kommenden Jahr angegeben. Die rund 7000 zusätzlich erreichten Plätze durch die ÖIF-Kooperation, sollen sich 2024 wieder auf diesem Niveau einpendeln.

Die Verschränkung von Deutscherwerb und Erwerbstätigkeit soll nach dem "Vorbild Ukraine" intensiviert werden. "Wir haben acht von zehn Ukraine-Vertriebene in den Arbeitsmarkt integriert. Damit ist Oberösterreich der Spitzenreiter im Bundesländervergleich", sagt Hattmannsdorfer. Die bereits bestehende Verpflichtung von Asylwerbern zu kommunalen Hilfstätigkeiten soll zukünftig auf soziale beziehungsweise gemeinnützige Aktivitäten erweitert werden.

Spezielle Rekrutierung für die Polizei

Nach Daten des ÖIF leben aktuell insgesamt 331.100 Personen mit Migrationshintergrund in Oberösterreich, das sind 22,2 Prozent der Gesamtbevölkerung. Für die einzelnen Berufsstände sei es wichtig, ein "Abbild der Gesellschaft" darzustellen. 2024 sollen deshalb speziell für die Polizei mehr Personen mit Migrationshintergrund gewonnen werden. "Diese Beamten leisten in den Hotspots einen großen Beitrag, um zu deeskalieren und verfügen über eine bessere Dialogfähigkeit", führt der Integrations-Landesrat aus. Auf die Nachfrage, in welcher Form die gezielte Rekrutierung erfolgen wird, antwortete Hattmannsdorfer schmunzelnd: "Möglicherweise präsentieren wir im Jänner 2024 eine Kampagne."

