An jedem dritten tödlichen Unfall ist ein Lkw beteiligt

"Wer sie kannte, weiß, was wir verloren haben." So steht es auf der Trauerparte für eine junge Mutter aus Gallneukirchen, die heuer, am 8. März, im Alter von nur 39 Jahren gestorben ist. Die Radfahrerin war nach der Arbeit auf dem Weg nach Hause in Treffling auf der B125 von einem Lkw übersehen und überrollt worden.

Wie eine Zählung des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) ergibt, sind in Oberösterreich im ersten Halbjahr 2023 zehn tödliche Verkehrsunfälle passiert, bei denen ein Lkw (mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen) beteiligt war. Das sei mehr als im gesamten Jahr davor, sagt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Damals kam es zu insgesamt acht tödlichen Unfällen.

Insgesamt sind heuer im ersten Halbjahr 33 Menschen auf Oberösterreichs Straßen tödlich verunglückt. Damit war in beinahe jeden dritten Unfall ein Schwertransportfahrzeug involviert.

"Lkw-Fahrer sind Profis und machen damit weniger Fahrfehler", sagt der VCÖ-Sprecher. Schon aufgrund ihrer Masse seien Lkw ein oft tödlicher "Unfallgegner". Steige der Schwertransportverkehr, so steige auch das Risiko, sagt Gratzer. Die Verlagerung des Gütertransports auf die Schiene sei nicht nur gut für die Umwelt, sondern erhöhe auch die Verkehrssicherheit. Außerdem seien verstärkte Kontrollen notwendig. "Auf Autobahnen gilt für Lastwagen zwar Tempo 80. Aber die relativ hohe Messtoleranzgrenze führt dazu, dass die meisten deutlich schneller fahren", sagt Gratzer. Auch bundesweit ist der Anteil der tödlichen Lkw-Unfälle stark gestiegen. Im Vorjahr nahm die Zahl der bei Verkehrsunfällen mit Lkw-Beteiligung Getöteten gegenüber dem Jahr 2021 um 23 Prozent auf 64 Tote zu. Lkw waren im Vorjahr an jedem sechsten tödlichen Verkehrsunfall beteiligt, verweist der VCÖ auf Daten der Statistik Austria. Wie die Landesverkehrsabteilung der Polizei auf OÖN-Anfrage gestern mitteilte, sind bis Anfang August in Oberösterreich bereits 43 Menschen getötet worden – weniger als in den Vorjahren. 2022 wurden zu diesem Zeitpunkt 49 Todesopfer gezählt. Im Jahr 2021 waren es 55.

Viele Lkw-Unfälle seien "vermeidbar", sagt Verkehrslandesrat Günther Steinkellner. Die häufigsten Ursachen seien Unachtsamkeit und zu geringe Sicherheitsabstände.

