An gesperrter Volksschule wurde nie PCR-getestet

Jeden Montag hätte an der Volksschule 1 in Kirchdorf an der Krems PCR-getestet werden sollen. Doch der Ninja-Pass der Schüler ist an betreffenden Tagen leer. Seit Schulbeginn fanden keine Gurgeltests statt. Die Direktorin informierte die Eltern nicht, sie erfuhren es von ihren Kindern. Erst dann verschickte die Schulleiterin einen Elternbrief.