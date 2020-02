Fünf Jahre lang hat Max Neuböck (27) auf diesen Moment hingearbeitet: Am Dienstag hob ein Kran zwei riesige Stahlklappen, sechs und acht Tonnen schwer, in einen zehn Meter breiten, künstlichen Nebenarm der Traun, der in den vergangenen Monaten betoniert wurde. Die Klappen sind die Herzstücke von "The Wave" – einer Anlage, die eine stehende Welle erzeugt. Sie entsteht, indem die am Boden liegenden Klappen hochgefahren werden.