Heute ist erster Ferientag. Dass es sie überhaupt gibt, verdanken wir der ursprünglich bäuerlichen Struktur des Landes. Als die Unterrichtspflicht 1774 eingeführt wurde, hielt sich die Freude darüber nämlich in Grenzen: Denn die Kinder waren am Hof und am Feld wichtige Arbeitskräfte, die nun fehlten. Darum dauerte es gut 75 Jahre, bis sich die Unterrichtspflicht im gesamten Land durchgesetzt hat.