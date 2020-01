Amtsmissbrauch: Bürgermeister von Pichl bei Wels muss zurücktreten

Das Urteil gegen den Bürgermeister von Pichl bei Wels (Bezirk Wels-Land), Johann Doppelbauer (VP), ist gestern vom Oberlandesgericht Linz bestätigt worden, berichtet der ORF Oberösterreich.

Doppelbauer war in erster Instanz am Landesgericht Wels zu einer bedingten Haftstrafe von 15 Monaten verurteilt worden und hatte dagegen berufen. Das Verfahren ging schließlich vom Obersten Gerichtshof zurück an das Oberlandesgericht (OLG) Linz.

Das OLG übernahm das erstinstanzliche Urteil vollständig, Doppelbauer hat nun keine rechtlichen Möglichkeiten mehr, gegen das Urteil vorzugehen. Der Politiker musste sich wegen Amtsmissbrauchs verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, die Anschlusspflicht bei Wasser und Kanal nicht ausreichend vollzogen zu haben. Dadurch sei der Gemeinde ein Schaden entstanden. Im Prozess ging es um mehr als 90 Fälle, 15 mit einem Gesamtschaden von rund 60.000 Euro endeten mit einem Schuldspruch.

Weil es eine Strafe von mehr als zwölf Monaten bedingt ist, verliert er auch automatisch sein Amt. Die Geschäfte übernimmt vorerst die Vizebürgermeisterin. Ein neuer Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin muss vom Gemeinderat gewählt werden.