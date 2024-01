Amtsbekannter Linzer betrog Taxilenker um seinen Lohn

Der erste Fall ereignete sich am Nachmittag des 19. Jänner. Ein junger Mann ließ sich von einem 58-jährigen Taxilenker von Linz nach Wels und wieder retour fahren. Am Zielort sprang er einfach aus dem Auto und lief davon, ohne die Taxirechnung (es handelt sich dabei um einen dreistelligen Betrag) zu bezahlen. Schließlich konnte der Täter ausgeforscht werden, es handelt sich um einen amtsbekannten Linzer.

Zweiter Taxibetrug auf Route Linz-Wels

Bereits in der darauffolgenden Nacht auf den 20. Jänner kam es zu einem zweiten Taxibetrug, diesmal in Wels. Ein bis dato unbekannter Mann ließ sich gegen 1.40 Uhr von Linz nach Wels fahren. Am Ziel angekommen, täuschte der Täter den 55-jährigen Taxilenker aus dem Bezirk Linz-Land, indem er vorgab, kein Bargeld bei sich zu haben. Der Täter stieg aus dem Taxi und ließ den Taxilenker im Glauben, er würde kurze Zeit darauf wieder zurückkehren, was er aber nicht tat.

Ob es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt, ist Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen.

