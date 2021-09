Ampel: Warum Salzburg rot und Oberösterreich bloß orange ist

Trotzdem leuchtet die bundesweite Corona-Ampel für Salzburg rot, während sie in Oberösterreich weiterhin auf orange gestellt ist.

Warum ist das so? Die OÖN fragten bei Jakob Hochgerner, dem Direktor der Abteilung Gesundheit des Landes Oberösterreich und Mitglied der Ampelkommission, nach. Für die Risikoeinschätzung seien mehrere verschiedene Faktoren ausschlaggebend, sagte Hochgerner. So sei unter anderem entscheidend, wie hoch der Anteil der symptomlos Infizierten im jeweiligen Bundesland sei: Bei uns liegt der Anteil der asymptomatisch Infizierten bei 34 Prozent, in Salzburg nur bei 18.

Höhere Aufklärungsquote

Zudem sei in Salzburg die Aufklärungsquote beim Aufspüren der Infektionsquellen mit 60 Prozent etwas niedriger als in Oberösterreich (64 Prozent), teilte Hochgerner auf Anfrage mit.