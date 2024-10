Amoklauf im Mühlviertel: 50 Personen gefährdet, Roland Drexler bewaffnet und "sehr gefährlich"

Nachdem die Großfahndung der Polizei nach Roland Drexler, der am Montag zwei Menschen im Mühlviertel erschossen haben soll, bis Dienstagfrüh keinen Erfolg gebracht hat, warnt die Polizei eindringlich vor dem Gesuchten: "Wir müssen davon ausgehen, dass der Gesuchte sehr, sehr gefährlich ist", so Landespolizeidirektor-Stellvertreter Rudolf Keplinger in einer Pressekonferenz. 50 Personen stehen derzeit unter Polizeischutz und wurden an sichere Orte gebracht. "Das sind Personen, die wir ausgeforscht haben, oder die sich teilweise auch selbst gemeldet haben".

Man gehe davon aus, dass Drexler zwei Langwaffen und eine Faustfeuerwaffe bei sich habe. Andere Waffen, die er legal besessen habe, seien sichergestellt worden, informierte Keplinger. Auch seine beiden Jagdhunde wurden lebend gefunden. Eine Handyortung blieb erfolglos, die beiden Telefone des Verdächtigen wurden in seiner Wohnung sichergestellt. Man bitte die Bevölkerung um Hinweise. Die Polizei geht davon aus, dass Drexler mit einem silbernen VW Caddy mit dem Kennzeichen RO-231 EL unterwegs ist. Bei Sichtung solle man unbedingt den Notruf wählen und nicht selber Kontakt mit ihm aufnehmen.

Mehr als 250 Einsatzkräfte waren am Montag im Einsatz, darunter auch die Schnelle Einsatzgruppe, die Cobra, Hundeführer und die Verhandlungsgruppe der Polizei. Gesucht wurde auch mit Hilfe von Drohnen und 3 Hubschraubern.

Polizei spricht über Ablauf der Taten

"Gegen 8:15 Uhr soll Franz Hofer, das erste Todesopfer, von Roland Drexler in Altenfelden abgepasst worden sein", sagt Gottfried Mitterlehner, der Leiter des LKA. Mehrere Zeugen sollen beobachtet haben, dass Hofer und der mutmaßliche Täter gleichzeitig aus ihren Autos ausgestiegen sind. Danach schoss Drexler sofort auf Hofer. "Dieser flüchtete über eine Wiese, Drexler ging danach zum Auto zurück, holte eine Langwaffe aus dem Fahrzeug und schoss danach ein zweites Mal auf Hofer", sagt Mitterlehner.

Danach fuhr der mutmaßliche Täter nach Arnreit und überraschte gegen 8:45 Uhr das zweite Opfer, Josef H., in dessen Wohnzimmer. Ihn tötete er mit einem gezielten Schuss. Dann fuhr Drexler mit seinem Wagen in Richtung der B127, wo sich seine Spur verliert.

Auch ein Foto des Verdächtigen wurde von der oberösterreichischen Polizei veröffentlicht. "Wir unterstützen seit Montag mit Personal aus fünf Standorten", sagte Bernhard Treibenreif, Leiter der Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra auf APA-Anfrage. Zahlreiche mit Spezialausrüstung sowie gepanzerten Fahrzeugen ausgestattete Beamte seien eingebunden.

Zum Livestream:

