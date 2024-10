Amoklauf im Mühlviertel: Polizei vermutet Roland Drexler noch in der Gegend

Der Einsatz wird mindestens bis Mittwoch in der bisherigen Intensität fortgeführt, da die Polizei annimmt, dass sich Drexler noch immer in der Region aufhalten könnte. „Es gibt eine gewisse Vermutung, dass sich der Täter doch irgendwo in dem Gebiet aufhalten dürfte, in dem in den letzten Stunden der polizeiliche Großeinsatz läuft“, erklärte Gottfried Mitterlehner, der Leiter des Landeskriminalamtes, gegenüber dem ORF OÖ. Eine Flucht mit dem Fahrzeug in weiter entfernte Gebiete könne jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Die polizeiliche Großaktion in Altenfelden und Umgebung bleibt bis auf Weiteres bestehen, wobei die Entwicklungen laufend überwacht und analysiert werden, um darauf basierend die nächsten Schritte einzuleiten.

Wohnsitze Drexlers durchsucht

Am Dienstag wurden erneut Wohnsitze und bekannte Aufenthaltsorte von Drexler durchsucht, darunter auch mögliche Unterschlupfmöglichkeiten wie Hütten und Nebengebäude. „Es ist halt schwierig, wenn unsere Polizeikräfte das alles unter höchster Vorsicht unternehmen müssen, mit entsprechender Schutzausrüstung, weil man nicht weiß, ob dieser Täter uns nicht doch irgendwo im Hintergrund auflauern könnte“, sagte Mitterlehner.

