Amokfahrt: Ladehemmung dürfte Schlimmeres verhindert haben

© TEAM FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR LINZ. Derzeit läuft in Linz eine Alarmfahndung nach einem Mann, der in der Früh seine Frau schwer verletzt haben soll. Laut ersten Informationen soll der Mann gegen sieben Uhr in einer Wohnung in der Wiener Straße mit einem Messer auf seine 42-jährige Lebensgefährtin eingestochen haben. Der Mann flüchtete, das Opfer konnte noch selbstständig die Polizei verständigen. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. "Der Täter ist bekannt und befindet sich derzeit auf der Flucht", heißt es seitens der Polizei. Das Paar hat eine Tochter. Ob sich diese zum Tatzeitpunkt ebenfalls in der Wohnung befand, ist noch nicht bekannt. Laut Nachbarn kam es zwischen dem Täter und der Frau in den vergangenen Jahren immer wieder zu heftigen Streitigkeiten. Quelle: nachrichten.at

Bild: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR (FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR)