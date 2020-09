Es klingt wie eine klassische Betrugsmasche. Vor wenigen Tagen flatterte ein Brief in den Postkasten von Manfred Barnreiter. Absender: The White House Washington. Ein Scheck über 1200 Dollar Corona-Hilfe, gezeichnet von Donald J. Trump. Doch was wie Prellerei wirkt, ist tatsächlich echt. Denn das Geld wurde nicht nur an Barnreiter überwiesen. Diese außergewöhnliche Geschichte brachte gestern der ORF Oberösterreich auf.