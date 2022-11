Amazon-Verteilzentrum fehlt der kirchliche Segen

Die Gründerin der Bürgerinitiative gegen ein Verteilzentrum von Amazon in der Westbahnstadt, Susanne Webersdorfer, hielt während der „Frageviertelstunde“ im Gemeinderat ein selbstgemaltes Taferl des Zukunftsprogrammes der Landesregierung „Mein Land denkt an morgen“ hoch. In dem Manifest wird Bürgerbeteiligung ganz groß geschrieben.