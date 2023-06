AMA verstärkt Kontrollen

In Oberösterreich sind mehr als 9200 Betriebe Teil des AMA-Gütesiegel-Programms, österreichweit sind es mit 41.000 etwa ein Drittel aller Landwirte. Heuer gab es wegen Verfehlungen bereits 46 Ausschlüsse, zehn davon betrafen oberösterreichische Betriebe, sagt Christina Mutenthaler-Sipek. Die Geschäftsführerin der AMA-Marketing, die für Öffentlichkeitsarbeit und Qualitätssicherung des Gütesiegels verantwortlich ist, war am Mittwoch bei einer Arbeitstagung in der Landwirtschaftskammer in Linz zu Gast. Problemfälle würden im Promillebereich liegen – 2022 wurden insgesamt 59 Betriebe ausgeschlossen. "Kein Kontrollsystem kann 24 Stunden lang überwachen", sagt Mutenthaler-Sipek. Die Anzahl der Kontrollen wurde aber um zehn Prozent auf etwa 20.000 erhöht. Die Zahl der durchgeführten Kontrollen kann auf haltung.at mitverfolgt werden. 2024 soll es erstmals ein AMA-Gütesiegel für Brot und Backwaren geben.

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner

