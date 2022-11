Am Wolfgangsee lässt sich noch ein authentischer Advent erleben

Laternen, Kerzen und barocke Engel, der Geruch von Tannengrün und wunderschön geschmückte Orte, deren Lichter sich im winterlichen Wolfgangsee spiegeln: So kennen und lieben Besucher den Wolfgangseer Advent seit vielen Jahren. Nach zwei Jahren Pause öffnet der Advent dieses Jahr seine Pforten von kommendem Freitag bis zum 18. Dezember.

Der Wolfgangseer Advent ist der romantische Gegenentwurf zu den schrillen Weihnachtsmärkten anderer Orte. Kitsch und Kommerz sucht man hier vergeblich. Stattdessen wird in St. Wolfgang, Strobl und St. Gilgen authentische Kultur geboten – und die unvergleichliche Vorweihnachtsstimmung am Seeufer. Während Besucher in St. Gilgen vor barocker Kulisse flanieren, zählen in Strobl und St. Wolfgang die geschnitzten, lebensgroßen Figuren der Salzkammergut-Krippe von Holzbildhauermeister Matthäus Mayrhauser zu den Attraktionen. Jeden Mittwoch im Advent wird in St. Wolfgang zugunsten der Romantik und Nostalgie auf elektrisches Licht so gut wie möglich verzichtet.

Spektakuläre Perspektiven gewähren die Wolfgangseeflotte und die Schafbergbahn, die an den Adventtagen (Mittwoch bis Sonntag) in Betrieb sind. Ein Advent-Zug fährt bis zur Schafbergalm auf 1364 Meter Seehöhe. Dort erwarten Passagiere geschmückte Adventstände, an denen sie kulinarisch verwöhnt werden und einen traumhaft schönen Blick auf den Wolfgangsee genießen können.

Bereits als echte Wahrzeichen des Wolfgangseer Advents gelten die neun Meter hohe Adventkerze in St. Gilgen, der sechs Meter große Komet in Strobl und die riesige schwimmende Adventlaterne von St. Wolfgang.