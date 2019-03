Am Wochenende wird es auf der Voest-Brücke eng

LINZ. Ab 1. April beginnt auf der Linzer Seite der Donau eine neue Bauphase. Am Wochenende steht im Baustellenbereich A7 Voestbrucke in jede Richtung durchgehend nur jeweils eine Fahrspur zu Verfügung.

Bild: Alexander Schwarzl

"Der Termin wird halten", sagte ASFINAG-Sprecher Christoph Pollinger Freitag Vormittag bei einer Pressekonferenz in Linz. Gemeint sind die beiden Bypass-Brücken, die ab Juni 2020 den Verkehr in der Landeshauptstadt entlasten sollen. Sie werden links und rechts der bestehenden Voest-Brücke errichtet. Die Bauarbeiten schreiten zügig voran.

Ab 1. April beginnt eine neue Bauphase auf der Linzer Seite der Donau. Dafür ist eine Änderung der Verkehrsführung erforderlich: Der gesamte Verkehr wird ab den Morgenstunden zwischen den Anschlussstellen Hafenstraße und Prinz-Eugen-Straße auf der Richtungsfahrbahn Freistadt/Prag gebündelt- es werden, wie gewohnt, in jede Richtung zwei Fahrspuren zur Verfügung stehen. Diese Verkehrsführung soll bis November 2019 aufrecht bleiben. Die Richtungsfahrbahn Linz/Wien (A1) ist solange Baufeld.

Einschränkungen am Wochenende

Damit am Montag alles fertig ist, werden 20 Arbeiter im Schichtbetrieb rund um die Uhr arbeiten. Es kommt daher von heute Freitag, 29. März, 20 Uhr, bis Montag, 1. April, 4.00 Uhr, in diesem Abschnitt zu verkehrlichen Einschränkungen: Über das Wochenende steht in jede Richtung durchgehend nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Durch die Verkehrsumlegung wird auch die Auffahrt Hafenstraße in Richtung Wien/Salzburg für den Schwerverkehr über 7,5 Tonnen gesperrt. Eine Umleitung über den Bereich Hafen und die Anschlussstelle Industriezeile wird eingerichtet. Diese gewichtsabhängige Sperre gilt nicht nur für Lkw, sondern auch für Busse und bleibt ebenfalls bis November 2019 aufrecht.

"Damit wollen wir Behinderungen auf der Hauptfahrbahn der A7 möglichst vermeiden", sagt Pollinger.

Die derzeit bestehende Zusammenlegung der A7 Fahrbahnen in Urfahr wird voraussichtlich bis Ende Mai 2019 bestehen bleiben. Das gilt auch für die Sperre der Auffahrt Richtung Freistadt in der Anschlussstelle Urfahr.

