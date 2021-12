Am Wochenende: Spendenlauf für herzkranke Kinder

Wer diese Arbeit unterstützen möchte, kann dieses Wochenende von 10. bis 12. Dezember und nächste Woche vom 17. bis 19. am "Helden des Laufsports"-Herzkinderlauf Oberösterreich teilnehmen.

Die Läufer können in diesen Zeiträumen auf einer beliebigen Strecke fünf Kilometer zurücklegen und ihren Lauf per App nachverfolgen lassen. Einen Screenshot ihrer Strecke und ihre Daten müssen sie auf der Webseite der Laufaktion hochladen, um an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Fixes Laufgeld gibt es keines, nur um eine freiwillige Spende an Herzkinder Oberösterreich wird gebeten.