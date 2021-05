Am Wochenende lacht endlich die Sonne

Die unbeständige Wetterphase findet heute ihr – vorläufiges – Ende. Das Muttertagswochenende gibt uns einen Vorgeschmack, worauf wir uns bis zumindest Mitte nächster Woche freuen dürfen: Es wird sonnig, föhnig und hochsommerlich warm.

Heute müssen wir allerdings noch durch das wettermäßig unfreundliche Wochenfinale durchtauchen: Die Sonne lässt sich nicht blicken, dafür dominieren dicke Wolken, Regenschauer und starker Westwind mit einer Stärke von bis zu 70 km/h, kündigt Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik an. Dazu passen die kühlen Temperaturen, die heute die 13-Grad-Marke nicht übersteigen werden.

Die Wetterwende kündigt sich bereits in der Nacht auf Samstag durch den Abzug der Bewölkung an. Dadurch kann untertags die Sonne ungehindert scheinen und die Temperaturen in die Höhe treiben: Am Samstag sind laut Ohms Höchstwerte zwischen 12 und 18 Grad zu erwarten. Auch der Muttertag am Sonntag startet so, wie es sich Familien an diesem Tag für Ausflüge wünschen: Es wird sehr sonnig und mit Temperaturen um die 27 Grad bereits hochsommerlich warm. Dieser Trend setzt sich zu Wochenbeginn fort und treibt die Temperaturen nun täglich noch ein weiteres Stück in die Höhe.

Während am Montag in Oberösterreich Maximalwerte von bis zu 29 Grad zu erwarten sind, könnte laut Ohms bundesweit heuer erstmals die 30-Grad-Marke geknackt werden.

Begünstigt werden die hochsommerlichen Temperaturen durch eine Föhnströmung, die bis Dienstag kräftigen Ostwind mit Spitzen von bis zu 40 km/h im Alpenvorland mit sich bringt. Ab Mittwoch ist es mit dem sommerlichen Wetter vorerst wieder vorbei: Es wird wieder unbeständiger und regnerisch.

Bäder warten auf Regelungen

Noch keine genauen Prognosen gibt es, wie das Wetter bei der Öffnung der Freibäder am 19. Mai sein wird. Mehr noch als über Gewissheit über das Wetter würden sich die Freibad-Betreiber über klare Regelungen zur Öffnung freuen. Man hoffe, dass man spätestens Mitte der kommenden Woche die Verordnung mit den Details übermittelt bekomme, um Vorbereitungen treffen zu können, sagt Gemeindebundpräsident Hans Hingsamer.

Wandern und Landesausstellung

Während man mit dem Baden noch warten muss, steht einem Wanderausflug nichts im Wege. Etliche Hütten haben für Takeaway-Service seit 1. Mai geöffnet. Und auch der Besuch von Ausstellungen bietet sich an. Am Muttertag gibt es etwa bei der Landesausstellung freien Eintritt für alle Mütter und Großmütter. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um vorherige Reservierung eines persönlichen Zeitfensters unter Tel. 0732 7720 52966 gebeten.