Am Samstag kommt der Frühling - nur für einen Kurzbesuch

Am Samstag wird es frühlingshaft warm, sodass es sich auch ohne Jacke gut aushalten lässt.

Josef Haslhofer von Geosphere Austria rät, Jacke, Schal, Haube und Handschuhe noch nicht ganz wegzuräumen: "Nach klaren Nächten kann es noch frisch werden." Vorher wird es aber erstmal warm. Nachdem heute, Donnerstag, der Niederschlag abklingt, bleibt es am Freitag in den meisten Teilen des Landes trocken. Der Samstag verspricht, mit 17 bis 20 Grad Celsius am Nachmittag ein sonniger und warmer Frühlingstag zu werden.