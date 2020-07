"So etwas sieht man nur einmal im Leben", sagt Hobby-Astronom Herbert Raab, der frühere Obmann der Kepler Sternwarte Linz. Nämlich das Zusammentreffen gleich zweier seltener Himmelsschauspiele: In der Morgendämmerung hat ein "Vagabund des Sonnensystems" einen halbstündigen Auftritt – der Komet "Neowise 2020 F3". Und in der Morgen- und Abenddämmerung zeigen sich "Leuchtende Nachtwolken".