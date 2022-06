Am Hauptbahnhof ausgeraubt: Zwei Täter sind flüchtig

LINZ. Ein Streit um eine Zigarette soll am späten Sonntagabend am Linzer Hauptbahnhof in einem Raub gegipfelt sein. Ein Mann und eine Frau gerieten in der Bahnhofshalle mit einem alkoholisierten 31-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land aneinander. Laut Polizei soll der Mann den 31-Jährigen geschubst und ein Handy nach ihm geworfen haben, als dieser die Halle über die Treppen verlassen wollte. Seine Begleiterin soll auf das alkoholisierte Opfer eingeschlagen und ihm die Geldbörse geraubt haben. Danach flüchteten die beiden in Richtung Kärntnerstraße.

Die Polizei bittet unter 059133 453333 um Hinweise: Die Gesuchten sind zwischen 25 und 30 Jahre alt, sie hatten einen kleinen weißen Hund bei sich. Die Frau trägt schulterlange rosa beziehungsweise rote Haare und ist zirka 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Der Mann hat schulterlange braune Haare sowie einen dunklen Teint und ist zirka 1,75 Meter groß. Das Opfer verweigerte die Aussage.