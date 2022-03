Am Fuß des Traunsteins stehen bereits die Parkautomaten

Als Vorsitzender des Verkehrsausschusses hat Reinhold Kassmannhuber (VP) in Gmunden derzeit alle Hände voll zu tun: Bereits ab April sollen Autofahrer im Stadtgebiet auf die Bremse steigen, Tempo 40 steht vor dem Beschluss in der nächsten Gemeinderatssitzung am Montag. Auch an der Esplanade will man an den Stellschrauben drehen: An Sonntagen sollen Autos in Zukunft nur noch stadtauswärts fahren. Die zweite Fahrspur steht dann den Radfahrern zur Verfügung.

Über ein Thema hat sich Kassmannhuber in den vergangenen Wochen aber ganz besonders den Kopf zerbrochen: Die sinnvollste Lösung für die vom Verkehr geplagte Traunsteinstraße zu finden.

Wie berichtet, war der Vorstoß der Gemeinde, den Umkehrparkplatz zu vergebühren - mit 25 Euro pro Tag teurer als ein Stellplatz am Linzer Flughafen - auf Widerstand gestoßen. Weil dort vor allem jene parken, die in einer der beiden Hütten auf dem Traunstein einkehren oder zur näher gelegenen Mairalm wandern, befürchteten Hüttenwirte starke Einbußen. Auch die alpinen Vereine gingen auf die Barrikaden und setzten sich vehement für einen Ausbau der öffentlichen Busverbindung ein. Diese wird - vorerst - aber nicht kommen.

15 Euro pro Tag als Mittelweg

In einer Sitzung Anfang März, bei der neben Bürgermeister Stefan Krapf (VP) auch Andreas Murray, Geschäftsführer des Traunsee-Almtal-Tourismusverbandes, Vertreter alpiner Vereine und die Hüttenwirte teilnahmen, wurde zwar hitzig über alternative Lösungen debattiert, das Ergebnis blieb aber dasselbe: Der Umkehrparkplatz wird durchgehend vergebührt. Die Parkautomaten wurden bereits installiert.

Die Kosten für einen Stellplatz am Ostufer des Traunsees wurden aber reduziert: Für einen Tag (ab drei Stunden) zahlen Bergsteiger, Wanderer und Ausflügler nun 15 Euro. Ein Drei-Stunden-Ticket und ein 48-Stunden-Ticket soll es ebenfalls geben. Auch deren Kosten werden noch angepasst.

Der Rest der Traunsteinstraße bleibt an Wochenenden und Feiertagen eine gebührenfreie Kurzparkzone (180 Minuten). Auch gebührenpflichtige Shuttle-Busse, die Wanderer vom Seebahnhof in Gmunden an den Fuß des Traunsteins bringen, sollen wieder über die Traunsteinstraße rollen. Dafür wird ein neues Busunternehmen engagiert - die Verhandlungen sind aber noch nicht abgeschlossen.

Wer dennoch mit dem Auto in Richtung Umkehrparkplatz fahren möchte, wird mit einer neuen digitalen Anzeige bereits beim Seebahnhof über die freien Stellflächen informiert.

Ob in Zukunft die gesamte Traunsteinstraße zur Gebührenzone wird - ein Vorschlag, der bereits intensiv diskutiert wurde - ist derzeit noch offen.