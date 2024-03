Hospiz-Betreuung: Am Ende des Lebens "noch einmal Heimat finden"

Bisher sind es etwa 80 Personen jährlich, die ihren Lebensabend im Sankt Barbara Hospiz verbringen. Ihnen stehen auf zwei Standorten in Linz und Ried 16 stationäre Betten zur Verfügung, in denen sie medizinisch und pflegerisch bis zum Tod begleitet werden. Dieses Angebot wird aktuell weiter ausgebaut und soll bis 2027 gut 40 Betten umfassen. Noch im laufenden Jahr werden an den bestehenden Standorten jeweils sechs Tageshospizplätze geschaffen, die jenen, die die Nacht in ihrer gewohnten Umgebung verbringen können, Entlastung während des Tages bieten. Das erleichtert nicht nur den Alltag der Betroffenen, sondern auch den der pflegenden Angehörigen. Damit ist die Erweiterung nicht nur eine räumliche, sondern auch eine "inhaltliche Weiterentwicklung", wie es Walter Aichinger, Präsident des OÖ Roten Kreuzes, bei der heutigen Pressekonferenz beschreibt. Das Rote Kreuz ist bereits seit 20 Jahren in Form von mobilen Teams in der Sterbebegleitung tätig. Daraus entstand 2014 auch die Idee für ein stationäres Hospiz, welche durch die Gründung des Sankt Barbara Hospiz GmbH an genannten beiden Standorten - Linz und Ried - realisiert wurde.

Als nächster Schritt wird im kommenden Jahr ein weiteres stationäres Hospiz in Vöcklabruck eröffnet, das ebenfalls Plätze für Tagesgäste zur Verfügung stellt. Beim weiteren Ausbau der flächendeckenden Versorgung sind Standorte in Wels und Steyr geplant. Diese sollen bis 2027 fertiggestellt werden. Bei der Palliativ- und Hospizversorgung steht nicht nur der medizinische und pflegerische Gedanke im Vordergrund: "Wir ermöglichen jenen, die nicht länger daheim betreut werden können, eine wohltuende Atmosphäre und eine gute Lebensqualität in ihrer letzten Lebensphase. Sie bekommen nicht nur professionelle Pflege und Betreuung, sondern auch menschliche Zuwendung. Das sehen wir als Ordensgemeinschaft als unseren Auftrag: in schwierigen Lebenssituationen für die Menschen da zu sein", sagte Schwester Barbara Lehner, Generaloberin und Geschäftsführerin der Elisabethinen Linz-Wien.

Erweiterung und bessere Zusammenarbeit

Der flächendeckende Ausbau ist unter anderem deswegen möglich, weil die Hospiz-Gesellschaft um weitere drei Träger aus dem Gesundheits- und Sozialwesen ergänzt wurde, die räumliche und personelle Ressourcen innerhalb und außerhalb des Zentralraums zur Verfügung stellen können. Die Elisabethinen Linz-Wien, die Vinzenz Gruppe, das Oberösterreichische Rote Kreuz und die Barmherzigen Brüder Linz werden seit 12. Februar 2024 von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding, den Franziskanerinnen von Vöcklabruck und den Kreuzschwestern Europa Mitte komplettiert. Diese umfassende Zusammenarbeit ermöglicht es, sich ohne "institutionelle Grenzen" um die Patienten zu kümmern, so Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander.

Laut Rudolf Wagner, Geschäftsführer der Sankt Barbara Hospiz GmbH, verbringen die Menschen durchschnittlich sechs bis sieben Wochen im Hospiz. "Manche bleiben nur wenige Tage, andere mehrere Monate bis zu ihrem Tod. In dieser Zeit wollen wir ihnen ein Gefühl von Heimat vermitteln und eine bestmögliche Versorgung gewährleisten." Das gelinge durch speziell ausgebildetes Pflegepersonal und die professionelle Zusammenarbeit mit den Medizinern der verschiedenen Krankenhäusern aus ganz Oberösterreich. "In der Medizin steht meistens die Heilung als Ziel im Mittelpunkt, sie definiert sich jedoch nicht alleine darüber. Wenn die Möglichkeiten ausgeschöpft sind, dann ist die Palliativmedizin, die Linderung verschafft, sowie die umfassende Begleitung bis zum Tod von gleich großer Bedeutung", sagt Franz Harnoncourt, Vorsitzender der Geschäftsführung der OÖ Gesundheitsholding.

Autorin Lena Gattringer Redakteurin Leben Lena Gattringer