Am Donnerstag wird es sommerlich: Badewetter

"Die Gefahr für starke Regenschauer und Gewitter steigt am Nachmittag deutlich. Am wahrscheinlichsten sind diese im Innviertel und im südlichen Bergland", sagt Liliane Hofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Es bleibt warm mit Höchsttemperaturen um 27 Grad.

Weitere Gewitter mit zum Teil starkem Wind sind in der Nacht auf morgen möglich. Wechselhaft verläuft dann der Tag. "Am Vormittag ist Regen möglich, am Nachmittag sollte es im Flachland bei Höchsttemperaturen von 24 Grad trocken und zeitweise sonnig sein", sagt Hofer. In der östlichen Landeshälfte ist lebhafter Wind zu erwarten.

ZIB 1: Wettervorschau

Ein Mix aus Wolken und Sonne erwartet uns am Mittwoch. "Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 25 Grad, es bleibt weitgehend trocken." Der Donnerstag dürfte der schönste Tag der Woche werden. "Es schaut nach einem sonnigen Badetag mit Temperaturen bis zu 28 Grad aus", sagt Hofer. Sonnig wird auch der Freitag mit Maximalwerten bis 30 Grad. Am Wochenende wird es wieder unbeständig mit teils heftigen Gewittern.