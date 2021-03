Am Donnerstag ist die Donaubrücke komplett

Danach ist die neue Brücke – mit Ausnahme der Fahrbahn – komplett. Gestern wurde der südliche Brückenbogen auf die Pontonschiffe umgelagert, heute wird der 2854 Tonnen schwere Stahlgigant auf der Donau mit Hilfe von Seilwinden um 90 Grad gedreht und am Donnerstag schließlich auf dem südlichen Brückenpfeiler abgesetzt und fixiert. Während des Einschwimmens ist die Donau am Mittwoch und am Donnerstag jeweils für mehrere Stunden für den Schiffsverkehr gesperrt.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.