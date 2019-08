Es ist die mit Abstand größte oberirdische Sprengung, die für den Linzer Westring nötig sein wird. Hunderte Kubikmeter Fels, die an der Stelle des künftigen Tunnelportals eine Felsnase bilden, werden am kommenden Dienstag um 10 Uhr im Bereich Urfahrwänd abgesprengt.

Die Vorbereitungen für diese Sprengung haben Wochen in Anspruch genommen. Sieben bis zu 15 Meter tiefe Löcher wurden mit speziellen Bohrhämmern in den Fels getrieben. In diesen Löchern werden die Sprengschnüre, an denen sich die Sprengladungen befinden, platziert.

Auch die Donau wird gesperrt

Unterhalb der Felswand hat die Asfinag neben der Rohrbacher Straße (B127) eine Fallgrube für die herabstürzenden Felsen ausgehoben. Wenn alles nach Plan läuft, wird das gesamte Sprengmaterial in Form von mehreren großen Felsbrocken in dieser Grube landen. Von dort werden die Bruchstücke später abtransportiert. Sollten einzelne kleinere Bruchstücke auf der Fahrbahn der angrenzenden Bundesstraße landen, stehen mehrere Reinigungsfahrzeuge bereit.

Für den Fall, dass es trotz aller Planungen zu Komplikationen kommt, wurden weitreichende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Die B127 und die B129 werden ebenso wie die Bahnstrecke und der Donauradweg am Dienstag ab 10 Uhr auf einer Länge von 600 Metern gesperrt. Auch die Donau wird als Vorsichtsmaßnahme für den Schiffsverkehr gesperrt.

Voraussichtlich werden all diese Sperren um 10.30 Uhr wieder aufgehoben. Die Anrainer der Westring-Baustelle sind seit Wochen über den Sprengtermin informiert. Sie wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben.

Im Gegensatz zu den bisherigen Sprengungen wird die Detonation am Dienstag in der Landeshauptstadt weithin hörbar sein, heißt es von der Asfinag.

„Diese Sprengung haben wir lange vorbereitet. Die Sicherungsmaßnahmen sind weitreichend, aber wir rechnen mit einem problemlosen Verlauf.“ Franz Sempelmann, Projektleiter Bild: VOLKER WEIHBOLD

Dass trotz aller Vorbereitungen und Sicherheitsmaßnahmen immer etwas schiefgehen kann, hat sich bei einer deutlich kleineren Sprengung Mitte Juni gezeigt. Ein unterirdisch liegender Fels war neben dem eigentlichen Sprengbereich durch die Wucht der Explosion zerborsten. Bruchstücke dieses Felsbrockens wurden mehr als hundert Meter weit in die nahe Wohnsiedlung geschleudert. Mehrere Häuser wurden von den Steinen getroffen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Video: Große Sprengung steht in Linz bevor

Artikel von Philipp Hirsch Redakteur Land und Leute p.hirsch@nachrichten.at