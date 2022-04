Am Bahnsteig: Zwölfjähriger zückte Messer

Dabei soll ein gerade einmal Zwölfjähriger ein Messer gezückt und damit einen 51-jährigen Passanten bedroht haben. "Komm her, ich schlitz dich auf!", soll er gedroht haben.

Laut Polizei hatten sich der 51-Jährige und seine Ehefrau (60) gegen 19.45 Uhr auf dem Bahnhof aufgehalten, als sie dem Zwölfjährigen und seinem 14-jährigen Begleiter über den Weg liefen. Es kam laut Polizei zu einem Wortgefecht. Der Streit ging dann auf dem Bahnsteig weiter. Nach den Drohungen flüchteten die beiden Jugendlichen. Es wurde aber eine Fahndung eingeleitet, und die beiden konnten rasch ausgeforscht werden.

Der Zwölfjährige sei noch nicht strafmündig und könne daher nicht angezeigt werden, so ein Polizeisprecher. In solchen Fällen erfolgt eine Meldung an das Jugendamt. Der 14-Jährige, der aus der Ukraine stammt, wurde auf freiem Fuß angezeigt.