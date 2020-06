Altenheime: Mehr Freiheiten für die Bewohner

Österreichweit starben bisher 672 Personen an Corona, 222 davon waren Heimbewohner. Rund jeder dritte Covid-19-Tote infizierte sich folglich in Betreuungseinrichtungen. In Oberösterreich blieb die Zahl der Todesfälle in Pflegeheimen mit 13 Verstorbenen vergleichsweise niedrig.

International waren die Zahlen deutlich höher. Der Anteil der Bewohner aus Altersheimen an der Corona-Todeszahl sei vielfach bei bis zu 60 Prozent gelegen, in Kanada sogar bei 82 Prozent.

Kinder wieder erlaubt

Doch die Abschottung der Pflegeheime hatte auch ihren Preis: Alte Menschen wurden in ihrer Bewegungsfreiheit massiv eingeschränkt und durften ihre Angehörigen beginnend mit Mitte März lange nicht treffen. Nach ersten Öffnungsschritten Anfang Mai wird nun eine Rückkehr zur Normalität angestrebt.

Das Gesundheitsministerium legte dazu Empfehlungen vor: Vor allem bei den Besuchen soll es mehr Flexibilität geben. Künftig können auch Kinder wieder ihre Großeltern im Heim besuchen. Man begegnet sich nicht mehr hinter Plexiglas oder mit großem Abstand. Besuche in den Zimmern sollen erlaubt sein. Angehörige und Ehrenamtliche, die sich regelmäßig um einen älteren Menschen im Heim kümmern, sollen stärker einbezogen werden, Berührungen werden hier erlaubt.

Um dem Bedürfnis nach Nähe gerecht zu werden, "kann vom Abstand von einem Meter Abstand genommen werden", steht in den Empfehlungen. Betont wird auch, dass Heimbewohnern "ein eigenständiger Aufenthalt im Freien sowie das Verlassen der Einrichtung" etwa zum Einkaufen "selbstverständlich" zu ermöglichen sei.

Außerdem müssen Heimbewohner keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Generell soll regelmäßig Fieber gemessen und auf die Hygieneregeln geachtet werden. Auf Händeschütteln und Umarmungen soll weiterhin verzichtet werden.

Parallel läuft ein Screening-Programm: 26.000 Heimbewohner und 27.000 Mitarbeiter wurden bereits auf das Coronavirus getestet, bei knapp 800 Bewohnern und 400 Mitarbeitern fiel der Test bisher positiv aus. Es obliege den Ländern und Heimträgern, ob sie den Empfehlungen des Gesundheitsministeriums folgen. Ein Faktor bleibt die individuelle Risikoabschätzung der jeweiligen Einrichtungen.

Oberösterreich sehr strikt

Schon bei den ersten Lockerungsschritten im Mai zeigte sich, dass es regional Unterschiede gab. "Oberösterreich war sehr restriktiv", sagt die Direktorin der Diakonie, Maria Katharina Moser. Für Heimbetreiber sei es ein Dilemma gewesen, zwischen Gesundheit und Recht auf Privatleben abzuwägen. Vor allem Demenzkranke hätten Probleme gehabt, die Situation zu verstehen.

Harsche Worte fand gestern Susanne Jaquemar vom Vertretungsnetzwerk: "Wir müssen künftig schauen, dass Menschen unter dem Deckmantel des Schutzes nicht weggesperrt werden." Sie berichtete von Fällen, wo Heimbewohnern, die im Freien mit Angehörigen spazieren wollten oder nach der Öffnung im Mai Einkäufe erledigen wollten, mit einer 14-tägigen Selbstisolation im Zimmer gedroht wurde. "Heime dürfen nicht isolieren", mahnte Jaquemar.

In Oberösterreich habe es wegen der unverhältnismäßigen Einschränkung von Grundrechten seit Anfang Mai sieben gerichtliche Überprüfungen von Alten- und Pflegeheimen gegeben, sagte Rosalinde Pimon, die Heimbewohner in Oberösterreich vertritt. "Unzählige Beschwerden" von Angehörigen und vereinzelt von Bewohnern seien bei ihr eingegangen. Ein Großteil konnte außergerichtlich gelöst werden. Nach wie vor gebe es aber Alten- und Pflegeheime, die Türen versperren und Quarantänemaßnahmen vorschreiben. "Wir rechnen mit weiteren Verfahren." Eine gerichtliche Abklärung wegen einer Freiheitseinschränkung gab es, wie berichtet, in einem Pflegeheim des Diakoniewerks in Wels. "Die kommunizierten Regeln von bis zu drei Behördenebenen haben sich teilweise widersprochen", hieß es dazu vom Heimbetreiber.

