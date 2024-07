Altenberger (69) mit Motorrad tödlich verunglückt

Tödlich verunglückt ist am Freitagvormittag ein 69-jähriger Motorradfahrer aus Altenberg. Er war laut Polizei mit seinem Bike in Ried in der Riedmark im Bezirk Freistadt von Gallneukirchen kommend Richtung Veitsdorf unterwegs. Zeitgleich näherte sich auf einem Güterweg Richtung Gallneukirchen ein Lastwagen.

Der 24-jährige Lkw-Fahrer aus Tragwein bog bei einer Kreuzung links ein, dabei dürfte er den Motorradlenker übersehen haben. Es kam zur Kollision, der 69-Jährige wurde etwa zehn Meter weit in ein Feld geschleudert und blieb reglos unter seiner Maschine liegen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Altenbergers feststellen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.