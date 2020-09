Altenberg trauert um einen "Vollblutbauern"

Engagiert, fleißig und immer hilfsbereit sei Manfred H. gewesen. Ein "Vollblutbauer", der nicht nur als Landwirt, sondern vor allem als Mensch im ganzen Ort geschätzt wurde. Altenbergs Bürgermeister Michael Hammer (VP) spricht von einer "riesigen Tragödie", die sich vergangenen Montag im Ortsteil Unterweitrag ereignet hatte.

Der 50-jährige Landwirt Manfred H. hatte am frühen Nachmittag mit Holzschlägerungsarbeiten in einem Wald in der Nähe seines Bauernhauses in Altenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) begonnen. Sein Nachbar, 52 Jahre alt und ebenfalls Landwirt, tat es ihm, einige Hundert Meter weit entfernt, gleich.

Wiederbelebung erfolglos

Bis 15 Uhr nahm alles seinen gewohnten Lauf, der 52-Jährige konnte Manfred H., der mit der Motorsäge arbeitete, hören. Eine Viertelstunde später, als die Geräusche verstummten und H. offensichtlich eine Pause eingelegt hatte, wollte sein Nachbar mit ihm über das Vorkommen von Käferbäumen in dessen Wald sprechen. Doch dazu kam es nicht mehr.

Der 52-Jährige fand seinen Nachbarn regungslos unter einem 24 Meter langen Baum liegend vor. Der Schadbaum hatte den Landwirt beim Fällen mit voller Wucht getroffen, Schutzhelm und Motorsäge lagen neben ihm am Boden. Sein Nachbar verständigte sofort die Rettung, die gemeinsam mit dem Notarzt in wenigen Minuten vor Ort war. Sofort wurde mit der Wiederbelebung begonnen, doch alle Versuche verliefen leider erfolglos. Manfred H. erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Im ganzen Ort herrsche tiefe Betroffenheit, sagt Bürgermeister Hammer. Manfred H. sei zwar nicht im Vereinsleben aktiv gewesen, war aber als "Bauer mit Leib und Seele" hoch angesehen, sagt eine Anrainerin. (geg/mis)