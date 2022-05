Altbauer stürzte dreieinhalb Meter in den Tod

Ein 72-Jähriger war bei Arbeiten für einen Stiegenaufgang im Innenhof seines landwirtschaftlichen Anwesens in den Tod gestürzt. Der Mann war gegen 8:45 allein mit dem sogenannten "Anzeichnen" für die geplante Treppe beschäftigt, als es zu dem Unfall kam. Wohl aus Unachtsamkeit dürfte er das Gleichgewicht verloren haben. Er stürzte aus einer Höhe von etwa dreieinhalb Metern ab und schlug auf dem Betonboden auf, wo er bewusstlos liegen blieb.

Der Schwiegersohn fand den schwerverletzten Altbauer und setzte sofort die Rettungskette in Gang. Die Rettungskräfte des Roten Kreuz Thomasroith und der Notarzt führten Reanimationsmaßnahmen durch, für den Landwirt kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Kopfverletzungen, teilte die Polizei am Nachmittag mit.