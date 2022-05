Altbauer bei Bagger-Reparatur tödlich verunglückt

Beim Reparieren der Hydraulik eines Baggers in der Garage seines Bauernhofs in Vorderweißenbach (Bezirk Urfahr-Umgebung) hat sich ein 70-Jähriger tödlich verletzt. Ein Rauchfangkehrer hatte den Mann bereits Donnerstagvormittag leblos gefunden.

Da am Kopf des Toten Spuren massiver Gewalt festgesellt wurden, wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion beantragt. Diese ergab nun, dass nicht Fremdverschulden sondern ein Arbeitsunfall zum Tod geführt habe, so die Polizei am Samstag in einer Aussendung.

Lokalisierung: Vorderweißenbach ist eine Markgemeinde mit mehr als 2600 Einwohnern im oberen Mühlviertel.