Altbäuerin (82) in Feldkirchen von Hoftrac erdrückt

Feuerwehr, Polizei und Notarzt standen am Samstag auf einem Bauernhof bei Feldkirchen im Einsatz: Gegen 14:30 Uhr war es auf dem landwirtschaftlichen Anwesen zu einem tragischen Unfall gekommen. Ersten Informationen zufolge war ein Hoftrac umgekippt und hatte die 82-jährige Altbäuerin unter sich begraben. Der 53-jährige Sohn des Opfers hatte das landwirtschaftliche Gefährt gelenkt, teilte die Polizei den OÖN mit.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Lacken und Mühldorf rückten unter dem Einsatzstichwort "Person unter Fahrzeug – Maschine" zur Personenrettung an, konnten der betagten Landwirtin aber nicht mehr helfen. Die 82-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die genauen Hintergründe des Unfalls waren am Nachmittag noch Gegenstand der Ermittlungen.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.

