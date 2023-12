Als "Warnschuss": Kriminelle Kids sollen probeweise Haftluft schnuppern

Fälle wie der jenes inzwischen 14-Jährigen, der am Donnerstag wegen schweren Raubesvor Gericht steht und der Hunderte Einträge im Polizeiakt angehäuft hat, als er noch gar nicht strafmündig war, haben einmal mehr die Forderung nach gesetzlichen Verschärfungen zur Folge.

„Wenn ein einzelner krimineller Junge offenbar mehr als 200 Eintragungen ansammeln kann ohne aufgehalten werden zu können, dann muss sich etwas ändern. Schließlich geht es um das Wohl junger Menschen und um die präventive Abwendung krimineller Karrieren“, sagt VP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger.

Modell "Warnschuss"

Er schlägt das Modell "Warnschuss" vor, das es in Deutschland gibt. Dort müssen Unter-14-Jährige stundenweise zum "Schnuppern" in ein Gefängnis, sie leisten dort "Betreuungsstunden" ab, wie es Hiegelsberger nennt. "Dort sollen sie frühzeitig einen Einblick in Haftanstalten gewinnen, um mit den Konsequenzen ihres Handelns konfrontiert zu werden und Energie für eine Neuausrichtung ihres Lebens zu gewinnen."

An eine generelle Herabsetzung der Strafmündigkeitsgrenze von derzeit 14 Jahren sei aber nicht gedacht, sagt der Landesgeschäftsführer. Dafür sollen junge "Intensivtäter" von den Prüfungen für Moped- und Autoführerschein ausgeschlossen werden. Unter 14 Jahren soll es zwar keine Verurteilung geben, dafür sollen bei delinquentem Verhalten "Punkte" gesammelt werden, die später, wenn sie dann unter das Strafrecht fallen, "strafverschärfend" wirken sollen, so der Vorschlag Hiegelsbergers.

Auch "sorglose und unkooperative" Eltern sollen zur Verantwortung gezogen werden, wenn ihre Kinder wiederholt schwere Taten begehen.

