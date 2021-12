Als VIP zu den Generali Open 2022 in Kitzbühel

Sie stehen seit bald zwei Jahren an der vordersten Front im Kampf gegen die Pandemie: Tausende Mitarbeiter stemmen sich in Oberösterreichs Spitälern gegen die Krise. Deshalb haben die OÖNachrichten gemeinsam mit den oberösterreichischen Spitälern die "Tombola der Wertschätzung" ins Leben gerufen. Hunderte Preise sind in den vergangenen Wochen für diese Tombola gespendet worden.

Ein besonderer Preis kommt von der Generali Versicherung. Sie stellt für das Generali Open 2022 in Kitzbühel zweimal 2 VIP-Tickets zur Verfügung.

Die Bandbreite der Preise bei der Tombola der Wertschätzung ist groß und reicht von Einkaufsgutscheinen von XXXLutz, von der Fussl Modestraße, von Bellaflora und Vossen über Kinotickets des Megaplex Pasching und Linzer Moviemento bis zu kulturellen Höhepunkten. Auch zahlreiche Prominente machen mit: Ein Besuch bei Biogärtner Karl Ploberger, ein Abendessen mit Stardirigent Franz Welser-Möst oder ein Steakessen mit Olympia-Medaillengewinner Lukas Weißhaidinger finden sich im großen Pool der Preise.

Noch bis 12. Dezember können sich Spitalsmitarbeiter auf nachrichten.at/danke für die Tombola anmelden. Am 15. Dezember entscheidet ein Zufallsgenerator über die Preisträgerinnen und Preisträger. Diese werden in den Tagen danach schriftlich informiert.